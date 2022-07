Zelenski: raketaanval op flatgebouw Odessa was doelgericht

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat de Russische raketaanval op een flatgebouw in Odessa, waarbij vrijdag tenminste 21 doden en tientallen gewonden vielen, geen ongeluk was maar een doelgerichte aanval. Hij noemde het een terroristische daad.

‘Het was een simpel appartementengebouw waar ongeveer 160 mensen, gewone mensen, burgers, woonden’, zei Zelenski in een videoboodschap. Er werden volgens de president geen wapens of militaire middelen bewaard in het gebouw, ‘zoals de Russische propaganda altijd beweert over dit soort aanvallen’.