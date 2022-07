New York verbiedt vuurwapens in ‘kwetsbare’ openbare gebieden

De staat New York verbiedt het dragen van vuurwapens in bepaalde openbare gebieden, zoals het populaire Times Square in de stad New York. Ook in onder meer overheidsgebouwen, medische faciliteiten en in het openbaar vervoer wordt het meenemen van pistolen en geweren verboden. De wet gaat per 1 september in.

Een week geleden oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een honderd jaar oude wet uit New York, waarmee het dragen van vuurwapens in het openbaar alleen was toegestaan aan mensen die daarvoor een vergunning hebben, in strijd was met de grondwet. Die schrijft voor dat Amerikanen het recht hebben een dergelijk wapen bij zich te hebben.

Maar het hof zei in de uitspraak ook dat het dragen van wapens op sommige ‘kwetsbare plekken’ verboden mocht worden, al waarschuwden de rechters er gelijk bij dat er niet te vrijelijk omgegaan mag worden met dat label. De staat New York maakt nu gebruik van de uitzonderingspositie voor dit soort gebieden, maar de verwachting is dat voorstanders van vuurwapens de nieuwe wet zullen betwisten in de rechtszaal.