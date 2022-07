TikTok: sommige werknemers China hebben toegang gebruikersdata VS

ByteDance, het moederbedrijf van de populaire sociale media-app TikTok, heeft toegegeven dat bepaalde werknemers in China toegang hebben tot Amerikaanse gebruikersdata. Het bedrijf liet dat weten in een brief aan negen Amerikaanse senatoren, die persbureau Bloomberg in kon zien.

Medewerkers in China kunnen bepaalde informatie van Amerikaanse gebruikers, zoals openbare video’s en reacties, inzien, zegt topman Shou Zi Chew in de brief. Maar dat gebeurt onder ‘robuuste cyberveiligheidsprotocollen’ en onder geen beding wordt data doorgespeeld aan de Chinese overheid, aldus ByteDance.

ByteDance werkt eraan de data van Amerikaanse gebruikers helemaal in de VS te houden, om zo aan de Amerikaanse wet te gehoorzamen. Dat houdt onder meer in dat Amerikaanse gebruikersgegevens in de VS wordt opgeslagen op servers van het Amerikaanse bedrijf Oracle. Ook het platform wordt naar de servers van Oracle verhuisd, zodat de app en bijbehorende algoritmes voor Amerikaanse gebruikers vanaf die servers worden ingezet.