Amerikaanse crypto-app stopt diensten na financiële malaise

Het is bij Voyager tot nader order niet meer mogelijk te handelen in cryptomunten. Daarnaast kunnen klanten geen tegoeden meer opnemen of storten. Volgens topman Stephen Ehrlich was het ‘een enorm moeilijke beslissing’ voor het bedrijf. ‘Maar we vinden dit de juiste stap gezien de huidige marktomstandigheden.’

Populaire cryptomunten zijn de laatste maanden sterk in waarde gedaald, wat wordt toegeschreven aan stijgende rentes. De bitcoin is nu minder dan 20.000 dollar waard, terwijl ‘s werelds meest verhandelde digitale munt het jaar nog begon met een waarde van bijna 48.000 dollar.

Daarnaast deelde de crash van twee stablecoins een klap uit aan het vertrouwen in de cryptomarkt. De waarde van deze digitale munten staat doorgaans gelijk aan die van traditionele valuta, maar de stablecoins Luna en Terra stortten toch in.

Bij Voyager werd de financiële situatie nijpend na een lening aan de crypto-investeerder Three Arrows Capital. Dit hedgefonds leende circa 675 miljoen dollar aan cryptomunten van een dochteronderneming van Voyager, maar blijft nu in gebreke.