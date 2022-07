Air France-KLM betaalt miljoenen om vermeende postfraude in VS

In de in 2009 afgesloten contracten stond dat de luchtvaartmaatschappijen boetes zouden krijgen bij vertraagde of verkeerd afgeleverde post, die onder meer voor militairen in het buitenland was bestemd. Ter controle moesten de maatschappijen elektronische scans van postbussen opsturen naar USPS, maar volgens die overheidsdienst werd met die bewijzen gerommeld.

Met de miljoenenschikking zetten KLM en Air France nu een punt achter het geschil met USPS. Het ministerie van Justitie benadrukt dat de luchtvaartmaatschappijen geen schuld bekennen met de overeenkomst.

Al zeven keer eerder troffen luchtvaartmaatschappijen een schikking wegens vermeend vervalste afleverbewijzen voor post uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse luchtvaartconcerns Delta Airlines en United Airlines betaalden respectievelijk 10,5 miljoen dollar en 49 miljoen dollar bij vergelijkbare deals.