Extra miljoenen van kabinet om jongeren op rechte pad te houden

Het kabinet trekt extra geld uit om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Het geld is bedoeld voor plannen die moeten voorkomen dat jongeren op het slechte pad raken, maakt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bekend. Het gaat om 18 miljoen euro dit jaar, oplopend tot 61 miljoen euro structureel per jaar vanaf 2025, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De investering komt bovenop het geld dat al was vrijgemaakt op Prinsjesdag vorig jaar: van 42 miljoen dit jaar naar 82 miljoen euro in 2025. Dat betekent dat over drie jaar structureel 143 miljoen euro per jaar wordt gestoken in brede preventie van crimineel gedrag door kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Justitie werkt hierbij samen met gemeenten, die plannen maken voor wijken waar problemen met jongeren het grootst zijn. Vaak verkeren deze jongeren in een kwetsbare positie waardoor ze een makkelijke prooi zijn voor ronselaars en in het criminele circuit worden getrokken. De aanpak bestaat onder meer uit het bieden van kansen aan jongeren en daarin ook hun broertjes en zusjes te betrekken, zodat de verleiding om de misdaad in te gaan minder groot wordt.

Ook gaat er geld naar de jeugdstrafrechtketen om crimineel gedrag sneller te kunnen corrigeren. Dat moet voorkomen dat jonge criminelen opnieuw in de fout gaan en doorgroeien in de misdaad.