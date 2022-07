VVD-bestuur draagt Onno Hoes voor als nieuwe partijvoorzitter

Het bestuur van de VVD draagt Onno Hoes voor als nieuwe partijvoorzitter. Hij moet de opvolger worden van Christianne van der Wal, die minister voor Natuur in Stikstof is geworden.

Hoes is nu al waarnemend voorzitter van de partij. Hij laat in een reactie weten als voorzitter in de komende jaren "intensief contact" te willen hebben met leden en kiezers van de liberale partij.

In totaal hadden zich vijf kandidaten gemeld bij de selectiecommissie van het hoofdbestuur. Kandidaten kunnen zich nog melden. In het najaar wordt de voorzitter via een ledenraadpleging gekozen.

Hoes (1961) was onder meer lid was van provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en voorzitter van de VVD regio Zuid. Ook was hij burgemeester van Maastricht en waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Hij is momenteel onder meer voorzitter van de NVM.