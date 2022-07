Premier Rutte gaat in september op bezoek in Suriname

Premier Mark Rutte gaat in september naar Suriname. Hij gaat daar geen excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden, zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Het is meer dan een decennium geleden dat een Nederlandse premier naar Paramaribo ging.

Volgens Rutte gaat het bezoek vooral over de toekomstige relatie tussen beide landen. Er gaat ook een handelsmissie mee. Ook zal er gesproken worden over onder meer veiligheid. Maar er zal zeker gelegenheid zijn om over het slavernijverleden te praten, zei de minister-president.

Vrijdag werd de afschaffing van de slavernij herdacht. Die is precies 159 jaar geleden afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het kabinet maakte dit jaar nog geen excuses. Rutte wil eerst nog een aantal gesprekken voeren en verwacht later dit jaar met ‘een volgende stap’ te komen.

De relatie met Suriname is sterk verbeterd sinds het vertrek in 2020 van president Desi Bouterse die in Nederland is veroordeeld voor drugshandel. Sinds het aantreden van president Chan Santokhi zijn de banden weer hersteld. Hij bracht vorig jaar september een bezoek aan Den Haag.