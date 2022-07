Kabinet versoepelt aflossingsregels belastingschuld door corona

Ondernemers krijgen meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Ook wordt het mogelijk een ‘incidentele betaalpauze’ te nemen. Dat betekent niet dat het kabinet verder belastinguitstel mogelijk wil maken. Het liet eerder al weten af te willen van generieke steun voor bedrijven die last hebben van maatregelen tegen het coronavirus.

In april liepen de laatste algemene steunpakketten af. Bedrijven moeten uiterlijk in oktober beginnen met het aflossen van hun belastingschuld en hebben daar vijf jaar de tijd voor. Zo’n 279.000 ondernemers hebben bij elkaar nog een bedrag van 21 miljard euro openstaan. Het kabinet houdt er overigens rekening mee dat 6 tot 7 miljard daarvan niet meer zal worden terugbetaald.

Om een beroep te kunnen doen op soepele aflossingsvoorwaarden moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit blijkt dat zij het anders niet redden. Een andere voorwaarde is dat zij wel voldoen aan nieuwe belastingverplichtingen. Zo moet worden voorkomen dat niet-levensvatbare bedrijven toch nog op de been worden gehouden.