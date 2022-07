Rutte na harde kritiek OVV: wij volgen aanbevelingen wél op

Het kabinet volgt wel degelijk de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op, zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem uitte eerder op de dag harde kritiek in de Volkskrant: het kabinet heeft vrijwel niets gedaan met de corona-adviezen van de raad en het ontbreekt het kabinet aan zelfreflectie. Van de tien aanbevelingen is nog weinig terechtgekomen, volgens Dijsselbloem.

Maar volgens Rutte klopt dat niet. ‘Zo beleef ik dat niet. Volgens mij nemen we die aanbevelingen wel over en zijn we bezig ze uit te voeren.’ Hij zegt dat zorgministers Ernst Kuipers en Conny Helder daar nu mee bezig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het aanpassen van de Wet publieke gezondheid. Verder zegt hij naar het debat over de bevindingen van de OVV te zullen gaan en dat hij meermaals op persconferenties reflectie getoond heeft. Dat Rutte met deze verdediging demonstreert geen zelfreflectie te tonen, bestrijdt hij: ‘ik stel alleen vast wat we doen’.

Volgens Dijsselbloem komt er van de nieuwe bestuurscultuur, waarin meer transparantie centraal staat, weinig terecht. ‘Eerlijk gezegd zien we een discussie over een nieuwe bestuurscultuur, maar schuiven de luiken vooralsnog steeds verder dicht’, zegt hij tegen de Volkskrant.

Rutte vindt deze punten van kritiek ‘abstracter’ en ‘nogal hoog over’. Verder neemt hij kennis van Dijsselbloems kritiek op het wissen van sms’jes door de premier. Ook met het aanscherpen van beleid daarover is het kabinet bezig, benadrukt de minister-president.