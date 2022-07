Allerrijksten 1400 miljard dollar armer in eerste halfjaar

Het vermogen van de rijkste vijfhonderd personen op aarde is in de eerste zes maanden van 2022 in het snelste tempo ooit geslonken. Financieel persbureau Bloomberg, dat een eigen ranglijst van grootste vermogens bijhoudt, berekende dat ze het afgelopen halfjaar 1400 miljard dollar (1346 miljard euro) van hun rijkdom zagen verdampen.