Kabinet zet eerste stap voor ‘eenvoudig systeem’ rekeningrijden

Het kabinet heeft een eerste stap gezet om rekeningrijden in 2030 in te voeren. Het kabinet kiest volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur) voor een ‘eenvoudig systeem’ waarbij de automobilist alleen wordt afgerekend op het aantal gereden kilometers.

Volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) moet het wetgevingstraject om het systeem in te voeren op 1 januari 2025 zijn afgerond. Anders lukt het namelijk niet om het systeem vijf jaar later in te voeren. In 2025 wordt ook duidelijk wat de kilometerprijs gaat worden. Die zal worden gebaseerd op de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting in dat jaar.

Volgens Harbers zullen mensen die minder rijden dan gemiddeld erop vooruitgaan met het nieuwe systeem. Mensen die juist meer dan gemiddeld rijden zullen meer kwijt zijn. Het rekeningrijden zal de motorrijtuigenbelasting gaan vervangen. Rekeningrijden moet er ook voor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten.

In het verleden is wel nagedacht over rijden in de spits duurder maken of rijden in bepaalde regio’s zwaarder belasten. Maar dat zijn volgens Harbers ingewikkelde systemen. ‘Daarom kiezen we nu voor de eenvoud. Dat maakt de techniek daarachter ook eenvoudiger en daarmee de haalbaarheid en invoering een stuk realistischer.’