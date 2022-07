Twee opgepakte boeren nog 14 dagen vast, op 13 juli snelrecht

Twee boerendemonstranten uit Oost-Nederland moeten langer in de cel blijven zitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Arnhem vrijdag besloten. De twee actieboeren uit Kootwijkerbroek en Harskamp blijven nog veertien dagen vastzitten. Op 13 juli moeten zij bij de rechtbank Zutphen op een snelrechtzitting verschijnen. Een derde actievoerder moet in elk geval nog drie dagen achter de tralies doorbrengen. Drie eerder gearresteerde demonstranten, onder wie een minderjarige verdachte, zijn op vrije voeten gesteld in afwachting van hun rechtszaak.