Consumentenbond: bereken lager btw-tarief energie direct door

Het kabinet moet energieleveranciers aansporen om het verlaagde btw-tarief op gas en licht automatisch door te berekenen in de voorschotten die klanten betalen. Dat vindt de Consumentenbond, die wil dat minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) de energiebedrijven aanspreekt op hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

Het kabinet hanteert van 1 juli tot het einde van het jaar een lager belastingtarief voor energie om Nederlanders te compenseren voor de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen. Volgens de Consumentenbond rekenen de grootste drie energieleveranciers in Nederland, Eneco, Essent en Vattenfall, de btw-verlaging niet direct door in het voorschot dat klanten met een vast contract maandelijks betalen.

Essent geeft huishoudens wel een advies over een mogelijke verlaging van hun maandelijkse voorschot, maar volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar maakt de energieleverancier dingen zo nodeloos ingewikkeld. ‘We merken dat consumenten hun energierekening erg ingewikkeld vinden en ze met argusogen de prijzen volgen. Zelf hun voorschotbedrag aanpassen aan de tijdelijke btw-verlaging, is vaak te veel gevraagd. Wij vinden dat de leveranciers dat moeten doen’, betoogt Molenaar.

Automatische doorrekening

Eerder drong de Consumentenbond bij de branchevereniging voor energiemaatschappijen, Energie-Nederland, aan op een automatische doorrekening van de btw-verlaging.

Essent geeft aan het huidige beleid niet aan te passen. De energieleverancier heeft er juist bewust voor gekozen om klanten zelfstandig hun termijnbedrag te laten kiezen, geeft een woordvoerster aan. Het zou volgens haar raar zijn als dat ineens zou veranderen en Essent zelf voorschotbedragen gaat aanpassen. ‘Wij geven veel adviezen. En het is eenvoudig om het termijnbedrag aan te passen, dat kunnen klanten doen in de app of de online-omgeving.’