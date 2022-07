ANWB meldt drukte op de weg door ‘festivalfiles’

De ANWB meldt dat er vrijdagmiddag een aantal ‘festivalfiles’ op de wegen staan. In Zeeland is bijvoorbeeld Concert at SEA, waardoor het erg druk is op de N57. De Brouwersdam gaat vanwege dat event in beide richtingen dicht van vrijdag 19.00 uur tot zaterdag 04.00 uur, en ook van zaterdag 09.00 tot zondag 10.00 uur.

Bij Beuningen staat er een file op de A73 en op de N322 door bezoekers aan het festival Down the Rabbit Hole. Daardoor is er ook vertraging op de A50.