Ministers: onorthodoxe oplossingen voor lerarentekort nodig

De ministers denken onder meer aan ‘financiële prikkels’ om tekorten binnen de regio op te lossen. Die prikkels kunnen ‘al dan niet tijdelijk of regionaal gebonden’ zijn. Ook willen ze mogelijk meer ondersteuning in de klas inzetten, zodat de leraar meer toekomt aan lesgeven. Verder komen Wiersma en Dijkgraaf met wettelijke eisen voor goed personeelsbeleid.

Eerder genomen maatregelen wil het kabinet verder uitbreiden. Zo komt er meer geld voor zijinstromers en komt er meer studievoorlichting om genoeg studenten naar de lerarenopleidingen te krijgen. In april spraken het kabinet en het onderwijsveld al af dat er 1,5 miljard euro naar betere salarissen en minder werkdruk gaat. Verder willen de ministers leerkrachten stimuleren om meer uren in de week te gaan werken, bijvoorbeeld door ze een bonus te geven.

In het basisonderwijs zijn momenteel 9100 fulltimevacatures en in het voortgezet onderwijs 1700, aldus Dijkgraaf. Op middelbare scholen zijn vooral docenten Nederlands en wiskunde nodig. In het mbo zijn meer docenten nodig voor sectoren zoals de zorg en de techniek.

Het onderwijs kampt al jaren met personeelstekorten en hoge werkdruk. Het leidde meermaals tot grote protesten.