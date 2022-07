Volvo bouwt fabriek voor elektrische auto’s in Slowakije

Het Zweedse autobedrijf Volvo Cars gaat een fabriek voor elektrische auto’s bouwen in Slowakije. Daarmee is een investering gemoeid van 1,2 miljard euro, aldus Volvo. Er moeten jaarlijks 250.000 elektrische auto’s van de band gaan rollen. De fabriek komt in de buurt van de stad Košic, in het oosten van Slowakije.

De locatie moet werk gaan bieden aan circa 7000 mensen. Het is de bedoeling dat in 2026 wordt begonnen met de productie. Volgens Volvo-topman Jim Rowan is uitbreiding in Europa van het grootste belang voor het bedrijf. Europa is de belangrijkste markt voor Volvo. Het concern wil in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen.

Volgens Volvo is Slowakije een van de meest productieve landen ter wereld voor het bouwen van auto’s, met goede logistieke verbindingen met de rest van Europa. De Slowaakse overheid geeft subsidie voor de bouw van de fabriek. Premier Eduard Heger noemde de investering door Volvo een ‘historisch moment en geweldig nieuws’ voor Slowakije.