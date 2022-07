ANWB: houd maandag verkeersinformatie goed in de gaten

‘We weten niet wat, we weten niet waar of hoe en met hoeveel’, aldus een ANWB-woordvoerder over de grootschalige actie waartoe boeren in hun eigen communicatiekanalen oproepen. De oproep, die massaal wordt gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport.

Ook wordt er opgeroepen distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven als doelwit voor acties te kiezen. De oproep wordt gedaan in verschillende kanalen, onder meer op WhatsApp en Telegram.

Het advies om vlak voor vertrek de verkeersinformatie te checken, is volgens de ANWB-zegsman het enige wat hij kan geven. ‘Het kan lokaal helemaal vastlopen, maar 10 of 20 kilometer verderop heb je nergens last van. We weten niet hoe, wat of waar iets staat te gebeuren.’ Zo is onduidelijk naar welke distributiecentra de demonstrerende boeren willen gaan, geeft hij aan. En als ze ergens naartoe gaan, hoe reizen ze er naartoe en met hoeveel? ‘Het element van verrassing is een sterk wapen hierbij’, aldus de ANWB-woordvoerder.