VN vinden soep borsjt bedreigd Oekraïens werelderfgoed

De Oekraïense regering in Kiev verwelkomt het besluit van de UNESCO als overwinning in de ‘borsjtoorlog’ met Rusland. Want ook de Russen claimen de soep van rode bieten als nationaal gerecht. Moskou is dan ook fel tegen de stap van de UNESCO.

‘De zege is aan ons’, aldus de Oekraïense minister van Cultuur. En volgens hem gaat Oekraïne ook de andere oorlog tegen Rusland winnen. Borsjt, ook geschreven als bijvoorbeeld borsjtsj of borscht, is populair in veel Oost-Europese landen.