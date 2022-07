Reisbedrijf Sunweb voert ook na half augustus alle vakanties uit

Reisorganisatie Sunweb voert ook na half augustus alle vakanties uit. Dat geldt voor de vakanties van alle merken van Sunweb Group, namelijk Sunweb, Eliza was here, GOGO en Primavera. Eerder had Sunweb gezegd dat alle vakanties die voor 7 juli tot en met 14 augustus op de planning staan door zullen gaan, ondanks de vluchtbeperkingen op luchthaven Schiphol.

‘Nadat wij onlangs het positieve nieuws konden brengen over de doorgang van alle geboekte vakanties voor de periode 7 juli tot en met 14 augustus, ben ik blij vandaag te kunnen aankondigen dat we ook alle vakanties in de tweede helft van de maand augustus en gedurende de maand september kunnen uitvoeren’, aldus Sunweb-topman Mattijs ten Brink. ‘Het was de afgelopen weken onze topprioriteit om al onze reizigers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Hopelijk geeft dit nieuws hen nu alle ruimte om te gaan genieten van de voorpret en uit te kijken naar die welverdiende vakantie. Ook zijn de vakanties die nu nog via Sunweb worden aangeboden op de verschillende websites actueel, ook met vertrek via Schiphol, en deze kunnen dan ook veilig worden geboekt.’