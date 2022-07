Start proces wegens drugssmokkel basketbalspeelster VS bij Moskou

Het proces tegen de in de VS bekende basketbalspeelster Brittney Griner is bij Moskou begonnen. De 31-jarige sportvrouw werd half februari op de luchthaven Sjeremetjevo van Moskou aangehouden, omdat ze volgens de veiligheidsdienst in het bezit was van capsules cannabisolie. Dat is in Rusland een illegaal verdovend middel. Er kan een straf tot tien jaar cel op staan.

Washington heeft aangedrongen op haar onmiddellijke vrijlating. In de VS wordt gesuggereerd dat ze enkel is gearresteerd omdat ze een sportvedette is. Rusland zou met haar de VS een hak willen zetten en haar later mogelijk tegen een Russische gevangene in de VS willen ruilen. Het Kremlin heeft vrijdag opnieuw beklemtoond dat politiek niks met de zaak te maken heeft en dat de rechters over de aanklacht moeten oordelen. Het komt in Rusland in dergelijke strafzaken uiterst zelden voor dat een beklaagde niet wordt veroordeeld tot een celstraf.