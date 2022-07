Onderzoek: bijna alle Duitse winkels gaan voedselprijzen verhogen

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van levensmiddelen al flink opgelopen. Ook in andere sectoren van de retail liggen er verdere prijsverhogingen op de loer, zeggen de onderzoekers van Ifo. Door de prijsverhogingen zal de inflatie in Duitsland naar verwachting de komende tijd hoog blijven.

De Duitse overheid heeft maatregelen genomen om huishoudens te helpen met de hoge inflatie. Zo is de accijns op brandstof tijdelijk verlaagd en is het openbaar vervoer tijdelijk veel goedkoper geworden. Dankzij die maatregelen is de inflatie in Duitsland in juni licht gedaald.