Franse politie pakt wijnfraude in de Bordeauxstreek aan

Maandag zijn rond de twintig mensen gearresteerd in en rond de Médoc voor de illegale handel. Drie van hen, onder wie de hoofdverdachte, zijn woensdag voorgeleid en worden onder meer verdacht van oplichting in georganiseerd verband, misleiding en witwassen. Ze zijn na het betalen van een borgsom van 20.000 tot 50.000 euro vrijgelaten.

De Franse autoriteiten kwamen de handel per ongeluk op het spoor tijdens een drugsonderzoek in september toen namaakartikelen werden gevonden, zoals valse etiketten. De hoofdverdachte is een eigenaar van een wijngaard in de Médoc, die via Spaanse contacten ook handelde in andere wijnen.

De politie heeft een tiental auto’s in beslag genomen, evenals een grote hoeveelheid wijn.