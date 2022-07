Rusland heft alle beperkingen tegen verspreiding coronavirus op

De regels kunnen worden opgeheven dankzij de gestage daling van het aantal sterfgevallen door het virus. Mocht de situatie weer verergeren, dan wordt niet uitgesloten dat opnieuw beperkende maatregelen worden ingevoerd. Volgens de toezichthouder is de ontwikkeling van het virus consistent met wereldwijde trends. Van de mensen bij wie het virus is vastgesteld, zou 93 procent een mild ziekteverloop hebben of er helemaal geen last van hebben.

Sinds de start van de epidemie in Rusland in april 2020 zijn volgens berekeningen van persbureau Reuters meer dan 800.000 mensen gestorven door het virus of aan coronagerelateerde oorzaken en zouden er in het land van bijna 145 miljoen inwoners meer dan 18 miljoen mensen besmet zijn geraakt. Rusland wist al snel het coronavaccin Spoetnik-V te ontwikkelen en te lanceren toen de pandemie toesloeg, maar onder meer door wantrouwen richting de overheid wilden veel Russen er niet aan. Ongeveer 52 procent van de bevolking is er volledig gevaccineerd.