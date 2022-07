De Jonge: verstandig dat datacenter Zeewolde niet doorgaat

Het is een ‘verstandig besluit’ van Facebook-moederbedrijf Meta om de plannen voor een groot datacenter in Zeewolde niet door te zetten, vindt minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening). Eerder besloot het bedrijf al de plannen voorlopig op te schorten, maar donderdag ging er definitief een streep door het idee.

De Jonge en de gemeente Zeewolde waren nog in een discussie verwikkeld over wat er met de grond zou gebeuren. Ongeveer de helft van de benodigde grond is bezit van het Rijk en niet van de gemeente. De Jonge was niet van plan dat deel te verkopen, omdat volgens hem nog niet werd voldaan aan de voorwaarden voor duurzaamheid.

Het datacentrum zou het grootste van Nederland worden. In eerste instantie was er steun voor vanuit de gemeente, maar die verdween nadat kritische partijen de gemeenteraadsverkiezingen wonnen. Critici hekelden het stroomgebruik en maakten zich bovendien zorgen over wat er met de restwarmte zou gebeuren.