Boerendemonstranten online voorgeleid vanwege veiligheid

De rechter-commissaris in Arnhem hoort zes boerendemonstranten vrijdag via een videoverbinding. Daarvoor is gekozen ‘gezien alles wat er in de afgelopen week is gebeurd’, aldus een woordvoerster van de rechtbank Gelderland. ‘Het leek de rechtbank beter om de verdachten niet naar Arnhem te vervoeren.’ De rechter-commissaris bepaalt of de actievoerders langer in de cel moeten blijven zitten.