Onderzoek: uitstoot China 8 procent gedaald door coronalockdowns

De uitstoot van CO2 door China is in de periode van maart tot en met mei met bijna 8 procent gedaald door de strikte lockdowns in China tegen uitbraken van het coronavirus. Dat meldden onderzoekers van Carbon Monitor. Door die lockdowns werd de Chinese industrie geraakt, waardoor er bijvoorbeeld minder vraag naar energie was. Ook de afkoeling van de Chinese vastgoedmarkt zorgde voor een lagere uitstoot, omdat er minder vraag was naar cement, staal en beton. Voor de productie van die bouwmaterialen is veel energie nodig.