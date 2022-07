ING: hout gaat opmars maken als bouwmateriaal huizen

Hout gaat een opmars maken als bouwmateriaal voor huizen. Dat meldt ING Research in een rapport. Volgens de bank zijn al veel bouwbedrijven bezig met het gebruik van hout voor de woningbouw. Hout is namelijk goed industrieel te bewerken en is veel milieuvriendelijker dan beton, bakstenen en cement.

Hout slaat CO2 op door de groei van bomen. De beton-, cement- en bakstenenindustrie gebruikt zeer veel energie in het productieproces waardoor veel CO2 wordt uitgestoten. Door die materialen te vervangen door hout kan de uitstoot van de bouwproductie drastisch worden verlaagd. Volgens ING slaat één houten woning ongeveer de jaarlijkse CO-uitstoot op van de cv-ketels van acht huishoudens.

De bank stelt verder dat hout ook veel lichter is dan beton en dat het daardoor goedkoper en makkelijker te transporteren is en er minder zware funderingen nodig zijn. Bovendien zijn ook minder zware bouwmachines nodig en is hout goed geschikt voor geprefabriceerde woningen omdat houten prefab-elementen door het lage gewicht makkelijker zijn te transporteren, bewerken en te bevestigen. Hout is nog wel duurder, maar door schaalvoordelen en hogere CO2-heffingen op beton en bakstenen wordt hout volgens ING de komende jaren een steeds concurrerender bouwmateriaal.

‘Hout zal in de nabije toekomst een veel belangrijker bouwmateriaal worden dan het nu is. De voordelen er van zijn simpelweg te groot. Er zal echter ook ruimte blijven bestaan voor het gebruik van de voor Nederland traditionele materialen als beton, cement en bakstenen, vanwege de grote vraag naar woningen. De opschaling van houtbouw zal de nodige tijd vergen, maar houten huizen zullen uiteindelijk meer bepalend gaan worden in het straatbeeld van Nederlandse nieuwbouwwijken’, zegt ING-bouweconoom Jan van der Doelen.