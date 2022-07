Nieuwe rechtszaak tegen Tesla vanwege vermeend racisme

De werknemers zouden op regelmatige basis geconfronteerd zijn met beledigende racistische opmerkingen en gedrag door onder meer collega’s, managers en hr-medewerkers, zo staat in de rechtbankdocumenten. De intimidatie zou vooral plaats hebben gevonden in de Tesla-fabriek in Fremont. Daarbij zouden termen als neger, slavernij en plantage zijn gevallen. Ook zouden opmerkingen van seksuele aard zijn gemaakt. Verder zouden de eisers niet in aanmerking komen voor promoties en zouden ze in de fabrieken veelal de vuilste en vervelendste klussen moeten uitvoeren.

Tesla heeft tegen persbureau Reuters nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar. De autofabrikant heeft zeker tien rechtszaken tegen zich lopen vanwege vermeende rassendiscriminatie of seksuele intimidatie. Het bedrijf heeft eerder overtredingen ontkend en zegt dat het beleid heeft om wangedrag op de werkplek aan te pakken.

Maandag gelastte een federale rechter in Californië een nieuw proces over de schadevergoeding die Tesla verschuldigd is aan een zwarte ex-werknemer die het bedrijf beschuldigde van rassendiscriminatie. Hij wees eerder een schadevergoeding van 15 miljoen dollar af. Deze maand diende een Tesla-aandeelhouder een rechtszaak in waarin topman Elon Musk en de raad van bestuur van het bedrijf werden beschuldigd van het negeren van klachten van werknemers en het bevorderen van een giftige werkcultuur.