Bezorgdheid over recessie zorgt voor dalende olieprijzen

De olieprijzen gingen ook vrijdag licht omlaag. Daarmee lijkt een derde week van verliezen op rij in de maak, de langste reeks dit jaar. Vooral zorgen over een mogelijke recessie hebben impact op de olieprijs, omdat bij economische krimp de vraag naar energie doorgaans minder is. Voor een vat Amerikaanse olie moest vrijdag voorbeurs 105,49 dollar worden betaald. Een vat Brentolie kostte 108,91 dollar.

Eerder deze week kwamen onder andere gegevens naar buiten over de Amerikaanse consumentenbestedingen, die lager uitvielen dan verwacht. De bestedingen leveren veruit de grootste bijdrage aan het bruto binnenlands product van de grootste economie van de wereld. Ook het beleid van centrale banken om de hoge inflatie in te dammen wakkert de vrees voor een recessie aan. Economische cijfers uit Azië wezen ook op een vermindering van de omstandigheden.

De olieprijs is in juni met ongeveer 8 gedaald. De daling volgt op een periode van stevige prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, problemen in de bevoorrading en een stijgende vraag. De prijssprong was voor de Amerikaanse president Joe Biden reden om producenten in het Midden-Oosten ertoe te bewegen de productie van ruwe olie op te voeren.

De organisatie van grote olie-exporterende landen OPEC en haar bondgenoten hebben deze week afspraken over een verdere verhoging van de olieproductie bekrachtigd. Biden reist later deze maand naar het Midden-Oosten om er bij Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten op aan te dringen de leveringen verder op te voeren.