HDN: verdere daling van aantal hypotheekaanvragen

Het aantal hypotheekaanvragen is in de maand juni verder gedaald. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er afgelopen maand 45.000 aanvragen gedaan, zo’n 5000 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In mei was er ook al sprake van een daling.

Wel was er op 16 juni met 5789 aanvragen sprake van een piek in het aantal aanvragen. Dat had volgens HDN alles te maken met aangekondigde renteverhogingen. 16 juni was daarmee de op een na drukste dag ooit. HDN merkt de laatste maanden dat vooral het aantal aanvragen van verbouwers van woningen toeneemt. Op 5 juli komt de vereniging met nieuwe kwartaalcijfers waarin het ook een verdere toelichting zal geven.

HDN is een coöperatieve vereniging en een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.