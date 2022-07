Xi bij beëdiging leider Hongkong: geen reden voor verandering

De Chinese president Xi Jinping heeft in Hongkong de nieuwe plaatselijke leider John Lee beëdigd tijdens een ceremonie voor de viering van de machtsoverdracht van de stad door Groot-Brittannië aan China 25 jaar geleden. Het is Xi’s eerste bezoek aan Hongkong in vijf jaar tijd.

In zijn toespraak tijdens de ceremonie zei Xi dat er ‘geen reden voor verandering’ is in Hongkong, of om het ‘één land twee systemen’-principe te wijzigen, op basis waarvan Hongkong wordt geregeerd. Het model moet dan ook ‘op de lange termijn worden gehandhaafd’, zei Xi. En: alles wat Beijing doet, is ‘voor het welzijn van Hongkong’.

Na zijn beëdiging als nieuwe leider van Hongkong zei John Lee dat de rechtsstaat een ‘fundamentele waarde’ is voor zijn stad. Over de nieuwe nationale veiligheidswet die China in 2020 aan de stad opgelegde na de anti-regeringsprotesten van 2019, zei Lee dat die ‘stabiliteit’ heeft gebracht.

Rond het bezoek van Xi gelden strenge coronaregels. Delen van Hongkong zijn afgesloten en leiders die aanwezig zijn mogen alleen met een beperkt aantal mensen contact hebben. Tijdens het laatste bezoek van Xi aan Hongkong vijf jaar geleden werd er nog op grote schaal gedemonstreerd. Dat gebeurt ditmaal waarschijnlijk niet, omdat de straffen voor zulke protesten sinds de veiligheidswet enorm zwaar zijn.