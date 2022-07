Ombudsman: overheid moet toeslagenouders sneller helpen

De overheid moet ouders die slachtoffer zijn geworden in de toeslagenaffaire veel sneller helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vrijdag in een interview met Trouw. De trage afwikkeling leidt er volgens hem bovendien toe dat minder mensen om hulp durven vragen, uit angst ook in de problemen te komen. ‘Het wantrouwen neemt alleen maar toe’, zegt Van Zutphen in de krant.