Rookmelders in alle woningen verplicht

De overheid heeft de wetgeving aangepast omdat een rookmelder het aantal slachtoffers door brand in de woning kan terugdringen. Volgens cijfers van de brandweer waren er vorig jaar 27 fatale woningbranden met 31 slachtoffers. Bij ruim een derde van deze woningbranden was in het huis geen werkende rookmelder aanwezig.

Het advies is om rookmelders aan het plafond op te hangen met een accu die tot tien jaar kan meegaan. Dat is duurzamer en handiger, omdat veel mensen vaak vergeten de batterij te vervangen. Woningcorporaties hebben eerder laten weten dat het plaatsen van de rookmelders echter niet in alle 2,3 miljoen huurwoningen gaat lukken. Dat komt mede doordat door de coronacrisis de fabrieken in China stillagen. Ook waren rookmelders besteld in een fabriek in Oekraïne. Maar door de inval van Rusland is levering van daaruit ook niet meer mogelijk.