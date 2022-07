Afschaffing slavernij wordt herdacht en gevierd in Amsterdam

In het Amsterdamse Oosterpark is vrijdag de jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Voor het eerst sinds het uitbreken van het coronavirus kan er weer publiek aanwezig zijn. Onder de sprekers zijn de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Onderzoek van DNB naar de rol van de bank in deze pijnlijke geschiedenis toonde eerder aan dat de centrale bank op verschillende manieren betrokken was bij het slavernijverleden. Tot nu toe volgden geen excuses. Of dat nu gaat gebeuren, is nog niet bekend. Vorig jaar bood Halsema excuses aan voor de rol die de hoofdstad heeft gespeeld in het slavernijverleden. Daarna volgden ook de gemeente Rotterdam en ABN AMRO.

De slavernij is precies 159 jaar geleden afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Na de herdenking, die rechtstreeks is te zien bij de NOS, begint het festival Keti Koti in het park, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.