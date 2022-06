Moederbedrijf Facebook staakt plan voor datacenter Zeewolde

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zet definitief een streep door zijn plannen voor een datacenter in Zeewolde. Tegen de komst van het datacenter was al langer veel verweer en het Rijk bepaalde onlangs de grond nog niet beschikbaar te willen stellen. Meta besloot de plannen eerder al voorlopig op te schorten.

‘Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is’, zegt het Amerikaanse concern nu. ‘We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met de gemeente en provincie om dit project efficiënt af te sluiten.’

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad van Zeewolde nog in met de komst van het datacentrum. De komst van Meta was echter omstreden vanwege onder meer twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst ervan. Ook onder de inwoners van Zeewolde, die tijdens de verkiezingen tegenstanders aan een meerderheid in de gemeenteraad hielpen.