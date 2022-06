Vermist meisje (13) uit Lelystad teruggevonden

Marley was donderdagmiddag voor het laatste gezien in het bijzijn van een man. Ze vertrok rond 09.00 uur vanaf haar school aan de Tjalk in Lelystad en ging weg op een zwarte fiets met voorop een kratje. De politie hield er er rekening mee dat de vader van het meisje mogelijk betrokken zou kunnen zijn bij haar verdwijning. In december 2019 liet de politie voor hetzelfde meisje ook een amber alert uitgaan, nadat ze door haar vader ontvoerd was. Ze werd toen een dag later teruggevonden in het centrum van Lelystad, kort nadat het amber alert was verstuurd.

