Evacuaties uit Lisitsjansk niet meer mogelijk volgens gouverneur

Het is niet meer mogelijk om de achtergebleven burgers uit de Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk te evacueren. Gouverneur Sergej Gaidai van de regio Loehansk zegt op Telegram dat de Russische beschietingen daarvoor te heftig zijn. Hij noemt de situatie in de stad extreem moeilijk.

Gaidai schat dat er nog 15.000 burgers zijn in Lisitsjansk, waar begin dit jaar nog zo’n 100.000 mensen woonden.

De Russen zouden de stad nu van meerdere kanten beschieten en steeds dichterbij komen. De gouverneur bestrijdt de Russische claims dat ze al de halve stad in handen zouden hebben. Volgens hem bevinden hun troepen zich aan de randen van de stad en zijn er nog geen straatgevechten. Wel zou een ‘ongelooflijk aantal voertuigen en artillerie’ van de Russen zich daar verzamelen.

Lisitsjansk is de laatste grote stad in de regio Loehansk die de Russen nog niet hebben veroverd. Die regio vormt samen met Donetsk de Donbas, het gebied dat de Russen zeggen te willen ‘bevrijden’. Vorige week viel de stad Severodonetsk, maar door de ligging aan de andere kant van de rivier is Lisitsjansk volgens de gouverneur beter te verdedigen.