Partij voor de Dieren: maak acties bij huis politicus strafbaar

De Partij voor de Dieren wil dat actievoeren bij het huis van een politicus strafbaar wordt. Ook zou het kabinet moeten verbieden dat trekkers worden gebruikt als actiemiddel. Dat zei fractieleider Esther Ouwehand aan het begin van een debat over de maatschappelijk onrust die is ontstaan door de hevige boerenacties de afgelopen dagen. Volgens Ouwehand gaat het protest ‘alle grenzen te buiten’.

Ouwehand vindt het te wijten aan het kabinet dat de boeren in de problemen zijn gekomen door het beleid de afgelopen jaren, door ze bijvoorbeeld te dwingen tot schaalvergroting. Het was volgens haar al tientallen jaren bekend dat de natuur verslechtert en het eens op dit punt zou uitkomen. ‘Ons pleidooi was altijd: wees op tijd eerlijk naar de boeren’, aldus Ouwehand.

PVV-leider Geert Wilders beet Ouwehand toe dat ze ‘geen woord van empathie’ heeft richting de boeren. Maar Ouwehand verweet Wilders dat hij altijd het kabinetsbeleid had gesteund en dus niet eerlijk was naar de boeren.