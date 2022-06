Turkije dreigt Zweden en Finland: houd woord, anders niet in NAVO

Turkije gaf zijn verzet tegen het toelaten van de twee Noord-Europese landen aan het begin van de top op. In ruil zegden Zweden en Finland onder meer toe om beperkingen op de export van wapens naar Turkije op te heffen en om steviger op te treden tegen de Koerdische terreurgroep PKK. Maar de afspraken worden in Ankara anders uitgelegd dan in Stockholm en Helsinki, bijvoorbeeld die over de uitlevering van terreurverdachten waarvan Turkije hoge verwachtingen heeft.

Erdogan wil ‘niet alleen woorden, maar ook daden’ zien, zei hij na afloop van de top. ‘Als ze hun verplichtingen niet nakomen, is er geen sprake van’ dat hij de goedkeuring van het Turkse parlement vraagt voor hun toetreding.