Heijnen: ‘intensieve gesprekken’ met ov over aantallen reizigers

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) voert ‘intensieve gesprekken’ met de ov-sector over de lage reizigersaantallen. Ov-bedrijven vrezen de dienstregeling niet overeind te kunnen houden als het kabinet geen coronasteun meer geeft.

Dit jaar loopt deze steun af, maar volgens de ov-sector zijn er nog niet genoeg reizigers om de dienstregeling in stand te laten. Mogelijk moeten zij 20 tot 30 procent inkrimpen, meldde het AD eerder donderdag.

Volgens Heijnen is een vergoeding ‘geen vanzelfsprekendheid’, zegt zij tijdens een debat. Ze is wel bereid ernaar te kijken, ‘maar ik kan elke euro maar één keer uitgeven en het gaat niet om kleine bedragen’. Dit jaar gaat het om ongeveer 140 miljoen euro, is geschat afgelopen april. Vorig jaar ging het om maar liefst 1,4 miljard euro.

Alleen geld naar de sector sturen is bovendien niet per definitie effectief, denkt Heijnen. Ze wil gerichter kijken hoe reizigers het openbaar vervoer weer meer gaan gebruiken.

Wel zegt de staatssecretaris dat de zorgen geuit door de bedrijven ‘niet aan dovemansoren zijn gericht’. Ze hoopt hun snel duidelijkheid te kunnen geven, ‘maar ik hecht ook enorm aan een zorgvuldig proces’. De staatssecretaris zegt nog ‘een paar stapjes’ nodig te hebben voordat ze meer duidelijkheid kan verschaffen.