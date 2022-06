F-35 gevechtsvliegtuigen nu ook op vliegbasis Volkel

Defensie kondigde eerder dit jaar aan nog zes nieuwe F-35’s te gaan kopen. Daarmee komen er in totaal 52 gevechtsvliegtuigen van dit type. De F-35 is de opvolger van de F-16 die sinds 1979 in dienst is. Over twee jaar is de laatste vlucht met de F-16.

De luchtmacht beschikt momenteel over 25 F-35’s die moeilijk zichtbaar voor de radar zijn. Hiervan staan er zeven in de Verenigde Staten voor opleiding en training van vliegers.