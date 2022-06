Vermist meisje uit Lelystad ‘s middags gezien met een man

Het vermiste meisje Marley uit Lelystad is donderdagmiddag gezien in het bijzijn van een man. De politie heeft een signalement van de man verspreid die op een zwarte e-bike reed. Ook meldt de politie dat het 13-jarige meisje een zwart rokje, een rood shirt met daarop een zwarte vlinder en slippers draagt.

Aan het begin van de middag verstuurde de politie een amber alert met de oproep om naar haar uit te kijken. De politie maakt zich ernstig zorgen om haar welzijn.

Het meisje vertrok donderdag rond 09.00 uur vanaf haar school aan de Tjalk. Ze ging weg op een zwarte fiets met een kratje voorop.

De politie houdt er rekening mee dat de vader van Marley mogelijk betrokken is bij haar verdwijning. Volgens een woordvoerster van de politie is het een van de scenario’s die onderzocht wordt. In december 2019 liet de politie voor hetzelfde meisje ook een amber alert uitgaan, nadat ze door haar vader ontvoerd was.

Op 4 december 2019 raakte het meisje ook vermist en werd ze een dag later teruggevonden in het centrum van Lelystad, kort nadat het amber alert was verstuurd. Zij was uit huis geplaatst en door haar vader meegenomen. Hij is daarna aangehouden. Onduidelijk is waar de man momenteel is.