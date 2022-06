Deel Kamer twijfelt over haalbaarheid woningbouwplannen minister

Een deel van de Kamer, waaronder coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, heeft twijfels over de haalbaarheid van de volkshuisvestingsplannen van minister Hugo de Jonge. Personeelstekort, gebrek aan bouwgrond, een tekort aan bouwmaterialen en de stikstofproblemen kunnen ertoe leiden dat de voorgenomen bouw van 900.000 woningen eind 2030 niet wordt gehaald, stellen verschillende fracties.

"Schept u niet te hoge verwachtingen", vroeg CDA-Kamerlid Jaco Geurts in het debat over volkshuisvesting aan de minister. Als alle problemen bij elkaar worden opgeteld "staan de seinen op rood".

Coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartijen PvdA en SP zijn daarnaast uiterst kritisch over de beloofde verdubbeling van de bouwcapaciteit van sociale huurwoningen. Die moet door woningcorporaties worden opgeschroefd van 15.000 naar 30.000 per jaar, zodat er eind 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen staan. Volgens de SP verdwijnen er aan de andere kant zo'n 150.000 sociale huurwoningen omdat die worden gesloopt of verkocht.

Nieuwe woningen

Per saldo komen er daarmee tot 2030 maar 100.000 nieuwe woningen bij in het sociale huursegment, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Dat ziet ook Pieter Grinwis (ChristenUnie), die de netto toevoeging van 100.000 sociale huurwoningen "teleurstellend weinig" vindt. De SP vreest dat de woningnood en de wachtlijsten alleen maar gaan toenemen.

De eerdere belofte van De Jonge - om in elke gemeente toe te werken naar 30 procent sociale huurwoningen - blijkt tot irritatie van een aantal fracties flexibel te zijn. De ene gemeente mag onder dat percentage zitten en de andere daarboven. Als binnen een regio die 30 procent maar wordt gehaald, verduidelijkte de minister. Het voorstel van Grinwis om per project te eisen dat 30 procent van de nieuwe woningen een sociale huurwoning moet zijn, werd door De Jonge van de hand gewezen. PvdA en SP vinden dat 30 procent de ondergrens in elke gemeente moet zijn.

Motie

Beckerman heeft een motie aangekondigd om dit alsnog te regelen en te voorkomen dat sociale huurwoningen worden verkocht of gesloopt. "Nu is het volstrekt onduidelijk of het aandeel sociale huur daadwerkelijk gaat toenemen", licht het Kamerlid toe.

Een initiatiefwetsvoorstel van SP, PvdA en GroenLinks om het percentage sociale huurwoningen per gemeente wettelijk vast te leggen, is eerder deze maand verworpen. De Jonge stelde toen dat het wetsvoorstel overbodig was, gezien zijn eigen plannen.