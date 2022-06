Air France-KLM is grote verliezer op rood Damrak

Air France-KLM was donderdag een van de grootste verliezers op een over de gehele linie tamelijk roodgekleurde beurs in Amsterdam. De beurswaarde ging flink omlaag nadat bekend werd dat KLM de lening van de Nederlandse staat volledig heeft afgelost. Die kreeg de maatschappij om door de coronacrisis te komen. Ook werd aangekondigd dat de Franse zustermaatschappij Air France vrijdag wederom meer dan zestig vluchten moet schrappen vanwege een staking op luchthaven Parijs-Charles de Gaulle.

Het aandeel Air France-KLM sloot bijna 5 procent lager. Om KLM door de coronacrisis te loodsen kreeg de maatschappij eerder 3,4 miljard euro steun toegezegd. Voor de laatste terugbetaling is 277 miljoen euro overgemaakt aan Den Haag. In een brief stellen ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) dat KLM ook na het aflossen van de steun gehouden wordt aan gemaakte afspraken over financiën, duurzaamheid en leefbaarheid.

De algehele stemming op het Damrak was negatief op de laatste dag van de onrustige beursmaand juni. De vrees voor een recessie hield de markten in de greep. Om de hoge inflatie te bestrijden hebben veel centrale banken hun rentetarieven verhoogd, waardoor het risico op een economische krimp is toegenomen. De hoofdindex op Beursplein 5 leverde uiteindelijk 1,1 procent in op 659,23 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 903,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen raakten tot zo’n 2 procent kwijt.

Aperam

Air France-KLM was de op een na grootste daler bij de middelgrote fondsen. De sterkste verliezer in de MidKap was roestvrijstaalbedrijf Aperam, dat bijna 8 procent kelderde na een somber analistenrapport van Bank of America. Elders in Europa moesten branchegenoten Outokumpu en Acerinox het daardoor eveneens ontgelden bij beleggers.

In Frankfurt zakte Uniper verder meer dan 14 procent. De grootste Duitse importeur van Russisch gas heeft flink last van het afknijpen van de gasleveringen door Moskou en liet zijn verwachtingen voor dit jaar los. Ook voert het bedrijf gesprekken met de overheid over steun.

De olieprijzen gingen omlaag nadat oliekartel OPEC en bondgenoten bevestigden dat ze in augustus de oliekraan weer wat verder zullen opendraaien. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 107,04 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 115,25 dollar per vat. De euro was 1,0469 dollar waard, tegenover 1,0475 dollar een dag eerder.