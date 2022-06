MOB begint rechtszaak over ‘illegaal vliegveld’ Maastricht

Milieuorganisatie MOB spant een rechtszaak aan tegen de overheid om sluiting van dichterbij te brengen. Een jurist heeft donderdag namens de organisatie een beroepschrift naar de rechtbank in Arnhem gestuurd. Hij betoogt daarin dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) ten onrechte heeft geweigerd in te grijpen bij de Limburgse luchthaven.

Het concrete verzoek aan de rechter is om die weigering van de minister te vernietigen. MOB diende al in 2019 een verzoek in om ‘alle vliegbewegingen per direct te laten staken’. Een van de redenen is dat de luchthaven niet beschikt over een geldige natuurvergunning. ‘Er is geen concreet zicht op legalisatie, waardoor handhaving is geboden’, staat in de brief aan de rechtbank. ‘Er is dus sprake van een illegaal vliegveld.’

Ook andere luchthavens hebben een natuurvergunning nodig, onder meer vanwege de uitstoot van stikstofoxiden door vliegtuigen. MOB heeft hierover ook procedures lopen die gaan over Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. De zaak rond het vliegveld van Maastricht zal nu daadwerkelijk voor de rechter komen. Die stap zet Mobilisation for the Environment, zoals de organisatie van Johan Vollenbroek voluit heet, omdat Van der Wal in mei aangaf dat ze niet wilde handhaven.

Aanvraag vergunning

In een namens de minister verstuurde brief stond dat voor de luchthaven ‘een concreet zicht op legalisatie bestaat’. Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft de aanvraag voor de vergunning gedaan en volgens Van der Wal is het ‘aannemelijk’ dat die kan worden verleend. Ook zou handhaven volgens haar ‘niet evenredig zijn’.

De luchthaven moet wel nog nadere informatie over stikstof verstrekken. Daarvoor heeft de minister MAA tot 1 september de tijd gegeven. MOB kan zich daar dus niet in vinden en hoopt via de rechter alsnog gelijk te krijgen.

Het bestuur van de luchthaven ziet ‘een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet’, laat een woordvoerder weten.