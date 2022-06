Asielzoekers kunnen anderhalve maand naar Middelharnis

Als nieuwe asielzoekers geen plek kunnen krijgen in het centrale aanmeldpunt in Ter Apel kunnen zij worden overgebracht naar het Zuid-Hollandse Middelharnis. Daar komt een riviercruiseschip te liggen, met plek voor 150 mensen. De regio Rotterdam-Rijnmond had eerder al laten weten een riviercruiseschip te gaan gebruiken, maar de locatie was toen nog niet bekend.

Rotterdam-Rijnmond is eigenlijk van 27 juli tot en met 9 augustus, een periode van twee weken, aan de beurt om crisisnoodopvang te regelen. Het schip Alemannia is in Middelharnis echter langer beschikbaar. Rond 16 juli kunnen de eerste asielzoekers aan boord gaan en ze mogen er maximaal zes weken blijven. ‘Vanwege de schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel’, verklaart de gemeente Goeree-Overflakkee, waar Middelharnis onder valt.

De asielzoekers mogen niet op het nabijgelegen strand komen, benadrukt de gemeente. Dat blijft toegankelijk voor inwoners en toeristen. Het terrein rond het schip wordt afgeschermd en er is dag en nacht beveiliging aanwezig.

In het Noord-Hollandse Heiloo wordt een sporthal ingericht voor asielzoekers. Ongeveer 175 mensen uit Ter Apel kunnen daar maximaal vier weken lang worden opgevangen. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft ook al 50 opvangplekken in Schagen.

Noord-Holland Noord wilde liever statushouders opnemen. Dat zijn mensen die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Als zij het asielzoekerscentrum kunnen verlaten, komt daar plek vrij voor nieuwkomers die nu in Ter Apel zitten. ‘We hadden gehoopt dat crisisnoodopvang daarmee niet nodig was. Het blijkt echter dat beide stappen genomen moeten worden om te komen tot een oplossing’, verklaart Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de veiligheidsregio.