Rusland: prijsplafond Russische olie kan prijzen juist opdrijven

Zijn opmerkingen komen enkele dagen nadat de leiders van de G7-landen met elkaar afspraken te gaan onderzoeken of er prijsplafonds kunnen worden ingevoerd op Russische olie en gas. Met de invoering van een maximumprijs willen de grote industrielanden ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen, waardoor Rusland zijn oorlog in Oekraïne minder goed zou kunnen financieren.

Maar Novak zegt dat een vrij grote hoeveelheid Russische olie en olieproducten inmiddels wordt afgezet op Aziatische markten. Daardoor is het volgens hem gelukt om de olie-export in juni al weer aardig te laten herstellen. Novak benadrukte dat hij rekent op verder herstel deze zomer. Ook gaf hij aan dat de rol van Rusland bij oliekartel OPEC hetzelfde blijft.

Rusland is steevast als bondgenoot bij de door Saudi-Arabië geleide landengroep betrokken. Donderdag werd er ook weer vergaderd. Daar bevestigden afgevaardigden van de olielanden dat ze in augustus de oliekraan weer wat verder open zullen draaien. Eerder kwamen de landen al overeen om zowel in juli als in augustus meer olie te gaan produceren.