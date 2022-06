18 maanden hoogste straf helpers aanslag Parijs, vier vrijspraken

Twee van de veertien zijn mogelijk als IS-strijder in Syrië omgekomen en zijn bij verstek wel schuldig verklaard maar krijgen vanwege eerdere veroordelingen geen bijkomende celstraf opgelegd. Het tweetal had volgens justitie coördinerende rollen bij de aanslagen op 13 november 2015 door drie commando’s van negen mannen op verschillende plaatsen in de Franse hoofdstad. De andere drie krijgen een proeftermijn waarna mogelijk nog straf wordt uitgedeeld.

De meeste van de veertien hebben volgens de rechtbank wel een rol gespeeld bij de voorbereidingen en de nasleep van de terreuraanslagen in de Franse hoofdstad, maar niet per se willens en wetens. In sommige gevallen is er geen bewijs dat ze van tevoren van de aanslagen afwisten. Velen waren een vriend of kennis van de enige overlevende van de aanslag, Salah Abdeslam, of een van de andere daders en verleenden allerlei hand- en spandiensten. Mede dankzij hen kwamen de aanslagplegers aan papieren, geld, vervoer en onderdak en werd bijvoorbeeld de terugrit van Parijs naar Brussel geregeld.

Op 22 maart 2016 sloeg de terreurcel ook toe op de nationale Belgische luchthaven in Zaventem en in de metro in Brussel. Daarbij vielen 32 doden. Het proces daarover start midden oktober in Brussel.

Het proces in Brussel over de aanslagen in Parijs liep parallel aan het hoofdproces in Parijs, waar Abdeslam woensdag tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Hij kan nooit meer vrijkomen.