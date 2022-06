Universal Music Group koopt al het werk van Frank Zappa

Al het werk van Frank Zappa, inclusief het niet eerder gepubliceerde, is nu samen met zijn naam en portretrecht eigendom van Universal Music Group (UMG). Het label is dit met de familie van de in 1993 overleden artiest overeengekomen, melden Amerikaanse media. Hoeveel geld UMG voor de overeenkomst heeft betaald, is niet bekendgemaakt.

Zappa was bij het grote publiek niet zozeer bekend van zijn hits en veel verkochte albums, maar toch heeft de Amerikaan een grote invloed gehad op de muziekwereld. Zijn stijl was een combinatie van rock, jazz en eigentijdse muziek die hij op eigen wijze, vol zelfspot en humor, maakte. Hij hield al zijn werk nauwkeurig bij in een archief, dat nu ook aan Universal toebehoort.

De muzikant overleed in 1993 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Twee jaar later werd Zappa postuum opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en in 1997 kreeg hij een speciale Grammy voor zijn oeuvre.